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Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 23 Mart

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 23 Mart

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 79,68 olarak ölçüldü. İşte 23 Mart Pazar 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 09:32
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BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 23 Mart

BARAJ DOLULUK ORANLARI 23 MART | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 54,88 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,46 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 23 Mart Pazar günü yüzde 79,68 olarak ölçüldü.

💦23 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

23 Mart Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 79,64 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 23 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %91,33

🚿 Darlık Barajı: %77,3

🚿 Elmalı Barajı: %94,29

🚿 Terkos Barajı: %80,62

🚿 Alibey Barajı: %65,42

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,1

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,15

🚿 Istrancalar Barajı: %54,03

🚿 Kazandere Barajı: %85,74

🚿 Pabuçdere Barajı: %85,12

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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