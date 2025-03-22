  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 07:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Mertens'ten G.Saray'a De Bruyne kıyağı!
F.Bahçe'den Vlahovic hamlesi!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?
CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi
G.Saray'da kaleye 5 aday!
Avrupa'da Yusuf düellosu kızışıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Dzeko'dan kötü haber! Kırık şüphesi... F.Bahçe'ye Dzeko'dan kötü haber! Kırık şüphesi... 01:14
TFF açıkladı! 2 isim Macaristan'a gitmiyor TFF açıkladı! 2 isim Macaristan'a gitmiyor 01:14
F.Bahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi F.Bahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi 01:14
Osimhen milli takımda da attı! Osimhen milli takımda da attı! 01:14
Sanchez'in sakatlığına dair açıklama! Sanchez'in sakatlığına dair açıklama! 01:14
F.Bahçe'de Saint-Maximin gelişmesi! F.Bahçe'de Saint-Maximin gelişmesi! 01:13
Daha Eski
A. Efes rahat kazandı! A. Efes rahat kazandı! 01:13
Ümit millilerden iyi prova! Ümit millilerden iyi prova! 01:13
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 01:13
Juventus Osimhen için harekete geçti! Juventus Osimhen için harekete geçti! 01:13
Hakan'ın Arda açıklaması İspanya'da gündem oldu! Hakan'ın Arda açıklaması İspanya'da gündem oldu! 01:13
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 01:13