  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 07:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi
Mertens'ten G.Saray'a De Bruyne kıyağı!
DİĞER
Kardelenler'de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde
CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi
G.Saray'da kaleye 5 aday!
Avrupa'da Yusuf düellosu kızışıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Dzeko'dan kötü haber! Kırık şüphesi... F.Bahçe'ye Dzeko'dan kötü haber! Kırık şüphesi... 01:14
TFF açıkladı! 2 isim Macaristan'a gitmiyor TFF açıkladı! 2 isim Macaristan'a gitmiyor 01:14
F.Bahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi F.Bahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi 01:14
Osimhen milli takımda da attı! Osimhen milli takımda da attı! 01:14
Sanchez'in sakatlığına dair açıklama! Sanchez'in sakatlığına dair açıklama! 01:14
F.Bahçe'de Saint-Maximin gelişmesi! F.Bahçe'de Saint-Maximin gelişmesi! 01:13
Daha Eski
A. Efes rahat kazandı! A. Efes rahat kazandı! 01:13
Ümit millilerden iyi prova! Ümit millilerden iyi prova! 01:13
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 01:13
Juventus Osimhen için harekete geçti! Juventus Osimhen için harekete geçti! 01:13
Hakan'ın Arda açıklaması İspanya'da gündem oldu! Hakan'ın Arda açıklaması İspanya'da gündem oldu! 01:13
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 01:13