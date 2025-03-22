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Haberler Haberler Bugünkü maçlar 22 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 22 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 22 Mart Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 08:30
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Bugünkü maçlar 22 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup I

20:00 Moldova - Norveç (Exxen)

22:45 İsrail - Estonya (Exxen)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup J

17:00 Lihtenştayn - Kuzey Makedonya (Exxen)

22:45 Galler - Kazakistan (Exxen)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup L

20:00 Karadağ - Cebelitarık (Exxen)

22:45 Çekya - Faroe Adaları (Exxen)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup A

00:00 Etiyopya - Mısır

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup B

19:00 Togo - Moritanya

22:00 Sudan - Senegal

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup E

00:30 Nijer - Fas

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup G

00:00 Gine - Somali

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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