Bugünkü maçlar 22 Mart Cumartesi 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 MART BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup I

20:00 Moldova - Norveç (Exxen)

22:45 İsrail - Estonya (Exxen)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup J

17:00 Lihtenştayn - Kuzey Makedonya (Exxen)

22:45 Galler - Kazakistan (Exxen)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri Grup L

20:00 Karadağ - Cebelitarık (Exxen)

22:45 Çekya - Faroe Adaları (Exxen)

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup A

00:00 Etiyopya - Mısır

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup B

19:00 Togo - Moritanya

22:00 Sudan - Senegal

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup E

00:30 Nijer - Fas

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Afrika Elemeleri Grup G

00:00 Gine - Somali

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