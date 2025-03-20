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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 20 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 20 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 20 Mart 2025 tarihli 32847. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Mart Perşembe2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 09:04
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Resmi Gazete'de bugün! 20 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 20 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Mart Perşembe tarihli 32847. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Mart Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

20 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2018/18910 Başvuru Numaralı Kararı

👉20 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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