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Haberler Haberler Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

Spor camiası, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümünde art arda kutlama mesajları paylaştı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 10:08
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Spor camiasından 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde spor camiasından art arda kutlama mesajları geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 110. yıl dönümü kutlu olsun. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş: 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Vatan savunmasında yitirdiğimiz sekiz kahraman oyuncumuzun emanetine ilelebet sahip çıkacağız. "Biz 11 arkadaşız, lakin arkamız daha var."

Fenerbahçe: Bir Milletin Kahramanlık Destanı: 18 Mart Çanakkale Zaferi Türk milletinin destansı ve eşsiz mücadelesi sonunda istikbâlimizin yol haritası olan, Tarihin akışını değiştirerek bir milletin yeniden doğuşunu simgeleyen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde; Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz. "Vatan için ölenler toprağa değil kalplere gömülürler!" diyor; Çanakkale Zaferimizin 110. yılını kutluyoruz!

Galatasaray: Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Trabzonspor: 🇹🇷 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarını geçilmez kılan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

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