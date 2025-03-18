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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 18 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 18 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 18 Mart 2025 tarihli 32845. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 18 Mart Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 08:08 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 08:08
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Resmi Gazete'de bugün! 18 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 18 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Mart Salı tarihli 32845. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Mart Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

18 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/91)

TEBLİĞLER

–– Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliğ (2017/655/AB) (SGM: 2021/25)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (SGM: 2025/2)

–– Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/1)

–– Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/03/2025 Tarihli ve 13364-1, 13364-2 ve 13364-3 Sayılı Kararları

👉18 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/83, K: 2024/227 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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