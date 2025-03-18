MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak 2025? | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu sonuçları

MSÜ sonuçları saat kaçta açıklanacak 2025? | Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen askeri öğrenci adayları için beklenen an geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavına katılan adaylar, sonuç açıklanma saatini arama motorlarında sorguluyor. 18 Mart Salı günü açıklanacağı duyurulan sınav sonuçlarına ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik.

MSÜ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 günü erişime açılacak. Sonuç açıklanma saatine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ TABAN PUANLARI 2024

Hava Harp Okulu: (SAYISAL) 360,51074

Kara Harp Okulu - Deniz Harp Okulu - Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu: (SAYISAL) 303,88396

Kara Harp Okulu (EŞİT AĞIRLIK): 303,19929

Kara Harp Okulu: (SÖZEL): 342,96547

Hava Harp Okulu: (SAYISAL) 389,34501