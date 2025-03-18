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Haberler Haberler İzmir 19 Mart teravih namazı saat kaçta? | İzmir teravih vakitleri 2025

İzmir 19 Mart teravih namazı saat kaçta? | İzmir teravih vakitleri 2025

Mübarek Ramazan ayı ile birlikte başlayan teravih namazı 19 Mart günü de tüm camilerde kılınacak. Gece namazı olan teravihte, Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç tutup iftardan sonra da teravih namazı kılarlar. 19 Mart'ta teravih namazı kılmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'İzmir teravih namazı saat kaçta 2025? | 19 Mart İzmir teravih vakti' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve İzmir teravih saati haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 20:48
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İzmir 19 Mart teravih namazı saat kaçta? | İzmir teravih vakitleri 2025

İzmir teravih vakti 19 Mart | Ramazan ayının gelişiyle birlikte camileri doldurup taşıracak teravih namazı da birçok Müslüman tarafından cemaatle eda edilecek. Rahmet, muhafaza anlamına gelen teravih, Ramazan ayında sıklıkla vurgulanan İslam aleminin birlik ve beraberliğini de pekiştirir. İftar sonrasında kılınan bu namaz, Allah'a yakınlaşmak ve Ramazan ayında manevi arınma sağlamak amacıyla büyük önem taşır. İzmir'de teravih namazını kılmak isteyenler arama motorlarında 'İzmir teravih namazı saat kaçta 2025?' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

İZMİR 19 MART TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA 2025?

19 Mart Çarşamba günü İzmir'de teravih namazı, saat 20.45'te kılınacak. Bu saatte kılınacak yatsı namazının ardından teravih namazına başlanacak.

İZMİR'DE TERAVİH NAMAZI SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ramazan ayında teravih namazı, Allah'a yaklaşma ve manevi huzur elde etme açısından çok değerli bir ibadettir. Hem cemaatle hem de evde kılmak, kişinin niyetine bağlı olarak Allah katında büyük sevap getirebilir.

TERAVİH NAMAZI KILMAK FARZ MI?

Teravih namazı, Ramazan ayında oruçlu iken kılınan bir sünnet namazıdır, yani farz değil, sünnettir. Ancak, sünnet olmasına rağmen, Ramazan ayında teravih namazını kılmak, çok büyük sevap kazanmak için tavsiye edilir ve müslümanlar tarafından genellikle cemaatle kılınır. Farz olmamakla birlikte, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından Ramazan ayında cemaatle kılınmış olması, teravihin büyük bir öneme sahip olduğunu gösterir.

İZMİR TERAVİH VAKİTLERİ - TIKLA ÖĞREN

TERAVİH NAMAZINI CEMAATLE KILMAK FARZ MI?

Teravih namazı cemaatle kılmak farz değildir. Yani, her birey kendi başına da teravih namazını kılabilir. Cemaatle kılmak ise sünnettir ve özellikle toplu bir şekilde kılınması, manevi huzurun artmasına ve toplumu bir araya getirmeye yardımcı olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanında teravih namazı genellikle camide cemaatle kılınmış olsa da, sonradan çeşitli sebeplerle bireysel olarak da kılınması caiz olmuştur. Yani, ister cemaatle, ister tek başına kılınabilir.

TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Evet, teravih namazı evde de kılınabilir. Evde kılınması kesinlikle caizdir ve herhangi bir engel yoktur. Cemaatle kılmanın faziletlerinden faydalanmak isteyenler camide topluca kılabilir, ancak evde de kılmak mümkündür. Eğer camiye gitmek zor veya imkansızsa, kişi evde tek başına veya ailesiyle birlikte teravih namazını kılabilir.

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