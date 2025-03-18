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Haberler Haberler İstanbul'da okullar tatil mi? | İstanbul Valiliği'nden açıklama...

İstanbul'da okullar tatil mi? | İstanbul Valiliği'nden açıklama...

İstanbul’da beklenen kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı da zorlaştırmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca öğrenci, “İstanbul'da okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 19 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla hava koşullarının daha da sertleşmesi ve karlı havanın etkisini artırması bekleniyor. Yetkililer, hava durumunu yakından takip ederken, İstanbul’da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 18:54 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 18:58
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İstanbul'da okullar tatil mi? | İstanbul Valiliği'nden açıklama...

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ve hava koşullarının, akşam saatlerinden itibaren daha da kötüleşmesi bekleniyor. Yoğun yağış ve rüzgarın etkisini artıracağı tahmin edilirken, özellikle öğrenciler ve veliler valilik tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Binlerce öğrenci, "Okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yetkililer hava durumunu anlık olarak değerlendirirken, İstanbul'daki eğitim-öğretim sürecine dair alınacak olası kararlar büyük ilgi görüyor. Peki, 19 Mart Çarşamba İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışını etkisini hissettirmeye başladı. Konu hakkında resmi kurumlardan gelecek cevapları bekleyen vatandaşlar, "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İstanbul Valiliği'nden, "19 Mart Çarşamba günü İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna henüz bir açıklama gelmedi.

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