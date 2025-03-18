İstanbul'da okullar tatil mi? | İstanbul Valiliği'nden açıklama...

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ve hava koşullarının, akşam saatlerinden itibaren daha da kötüleşmesi bekleniyor. Yoğun yağış ve rüzgarın etkisini artıracağı tahmin edilirken, özellikle öğrenciler ve veliler valilik tarafından yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Binlerce öğrenci, "Okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Yetkililer hava durumunu anlık olarak değerlendirirken, İstanbul'daki eğitim-öğretim sürecine dair alınacak olası kararlar büyük ilgi görüyor. Peki, 19 Mart Çarşamba İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışını etkisini hissettirmeye başladı. Konu hakkında resmi kurumlardan gelecek cevapları bekleyen vatandaşlar, "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İstanbul Valiliği'nden, "19 Mart Çarşamba günü İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna henüz bir açıklama gelmedi.