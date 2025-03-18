  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 18 Mart AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 18 Mart AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 18 Mart Salı | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 18 Mart 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 07:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 18 Mart AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 18 MART? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 18 Mart Salı son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

18 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi!
REKLAM - Casper
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: "Türkiye'ye sadece CV’si gelmiş..."
CANLI TAKİP | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
G.Saray'da gündem kaleci! Muslera'nın yerine 4 flaş aday
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tanıtıldı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri tanıtıldı 00:13
Levent Tüzemen'den flaş Mourinho yorumu! Levent Tüzemen'den flaş Mourinho yorumu! 00:13
VAR kayıtları açıklandı! VAR kayıtları açıklandı! 00:13
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Puan kaybı sonrası bileti kesildi 00:13
Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! Arda Güler’in geleceği şekilleniyor! 00:13
Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! Icardi'ye Avrupa'dan büyük ilgi! 00:13
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 00:13
Jakobs geleceği hakkında konuştu! Jakobs geleceği hakkında konuştu! 00:13
F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! F.Bahçe'de Skriniar gelişmesi! 00:13
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! 00:13
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme 00:13
Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..." Osimhen için olay iddia! "Görüştüğü takım..." 00:13