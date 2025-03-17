Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da kar yağacak mı? Hava nasıl olacak? | İSTANBUL HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)

İSTANBUL HAVA DURUMU | 17 Mart Pazartesi günü, yaklaşık bir haftalık sıcak havanın ardından yağmurlu bir gün yaşayan vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerini incelemeyi sürdürüyor. Beklenmedik sağanak yağışın ardından, "İstanbul'da kar yağacak mı" sorusunu merak eden kişiler, arama motorlarına soru sormaya devam ediyor. Özellikle 17-23 Mart İstanbul hava durumu raporunu inceleyen vatandaşlar, planlarını yapmadan önce hazırlıksız yakalanmak istemiyor. İşte güncel İstanbul hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Uzun süren sıcak havaların ardından tekrar soğuk ve yağmurlu havaların etkisini hissettireceği şehirde, uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kar yağışının ardından sıcak havaların etkisini hissettirdiği İstanbul'da 17 Mart Pazartesi günü sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beklenmedik yağışın ardından hava durumu tahminlerini inceleyen vatandaşlar, "İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?" sorusuna cevap bulmayı sürdürüyor. İşte İstanbul hava durumu tahminleri...

18 MART SALI: Kuvvetli Yağmurlu / 7°-9°

19 MART ÇARŞAMBA: Rüzgarlı / 3°-7°

20 MART PERŞEMBE: Yağmurlu / 2°-11°

21 MART CUMA: Çok Bulutlu / 3°-11°

22 MART CUMARTESİ: Az Bulutlu / 3°-12°