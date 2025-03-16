  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 07:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe milli arada bombayı patlatacak!
Cimbom'a Brezilyalı eldiven!
DİĞER
Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de heyecan devam ediyor!
Vurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecik'te akçeli işler "aileye teslim" ihaleler! CHP'li Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyor
F.Bahçe milli araya 3 puanla girmek istiyor!
TFF'den derbi için hakem kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Recep Uçar'dan galibiyet sözleri! Recep Uçar'dan galibiyet sözleri! 01:01
Recep Uçar'dan galibiyet sözleri! Recep Uçar'dan galibiyet sözleri! 00:59
Trabzonspor deplasmanda kazandı! Trabzonspor deplasmanda kazandı! 00:52
Beşiktaş'a derbi öncesi Konya çelmesi! Beşiktaş'a derbi öncesi Konya çelmesi! 00:52
Tekke: Abartmaya gerek yok Tekke: Abartmaya gerek yok 00:52
Ole Gunnar Solskjaer: Özür dilerim Ole Gunnar Solskjaer: Özür dilerim 00:52
Daha Eski
Beşiktaş'a Semih piyangosu! Beşiktaş'a Semih piyangosu! 00:51
Tadic'in yeni adresi belli oldu! Tadic'in yeni adresi belli oldu! 00:51
Kasımpaşa sahasında galibiyeti hatırladı! Kasımpaşa sahasında galibiyeti hatırladı! 00:51
Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi! Köhn G.Saray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi! 00:51
Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi! Yusuf Akçiçek için flaş takas teklifi! 00:51
TFF'den derbi için hakem kararı! TFF'den derbi için hakem kararı! 00:51