  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 07:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Mourinho’dan oyuncularına duygusal konuşma!
Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı
DİĞER
Son dakika haberi: Osimhen'den büyük jest! Nijeryalı golcü bu hareketiyle alkış aldı...
Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturmasında yeni gelişme! Sınav sonucu ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş
Buruk: F.Bahçe'nin maçı eksik ama...
Aslan evinde farka koştu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı Osimhen Barcelona'ya transfer olacak mı? Kendisi açıkladı 01:13
Buruk: F.Bahçe'nin maçı eksik ama... Buruk: F.Bahçe'nin maçı eksik ama... 01:13
G.Saray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı! G.Saray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı! 01:13
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 01:13
A. Efes Almanya'da kazandı! A. Efes Almanya'da kazandı! 01:13
Aslan evinde farka koştu! Aslan evinde farka koştu! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi açıklandı! F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi açıklandı! 01:12
Icardi için sıraya girdiler! Icardi için sıraya girdiler! 01:12
Beşiktaş'ın Konyaspor kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Konyaspor kafilesi açıklandı! 01:13
Fırtına'nın Başakşehir kafilesi açıklandı Fırtına'nın Başakşehir kafilesi açıklandı 01:13
İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam İşte Fenerbahçe'nin kasasına giren rakam 01:13
Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı Torreira sezon sonunda ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı 01:13