  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 08:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçeli yıldız Rangers maçında izlenecek!
DİĞER
13 Mart günün maçları: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP'li belediyeler DHKP/C'ye para akıtmış! İtirafçı deşifre etti! Grup Yorum konseri, piknik, örgütle iltisaklı sinema filmi...
G.Saray'dan kaleye genç takviye!
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 13 Mart Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 13 Mart Perşembe 2025 08:19
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:49
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:47
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:02
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:00
Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! 00:56
Daha Eski
Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! 00:56
A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! 00:54
A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! 00:53
Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! 00:52
Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! 00:50
Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim! Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim! 00:08