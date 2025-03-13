EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2025? | Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli ikramiyeleri için zam oranı belli oldu. Milyonlarca SSK, BAĞKUR, 4A, 4B, 4C emeklisinin yanı sıra malülen emekli, yaşlılık aylığı, dul ve yetim maaşı alanlara da ödenen emekli bayram ikramiyeleri, bu yıl 4 bin TL'ye çıkarıldı. Geçen sene 3 bin olarak ödenen ve bu yıl bin TL artış ile 4 bin TL'ye yükseltildi. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2025? SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C bayram ikramiyesi hangi tarihte hesaplara yatar? İşte detaylar...

SSK, BAĞKUR, 4A, 4B, 4C BAYRAM İKRAMİYESİ HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATAR?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek. Bayram ikramiyelerinin de bayramdan önceki hafta içinde yani 24 - 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU?

AK Parti, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını içeren, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin 18 maddeden oluştuğunu ve teklifle kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve rekabetin engellenmesine ilişkin düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor. Emekli bayram ikramiyesinden hak sahibi olan dul ve yetimler de hak sahipliği oranında faydalanıyor.