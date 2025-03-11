  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 07:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de Kostic pazarlığı! 5 milyon Euro...
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor Fatih Tekke'yi açıkladı! "Görüşme yapılacak"
YPG teslim oldu "teröristan" isteyen İsrail kaybetti! Derin Amerika, CIA ve MOSSAD Suriye'de tokat yedi... Ankara kantonculuk oynatmadı
Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor
F.Bahçe'ye 10 Milyon Euro'luk piyango!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor Fatih Tekke ile anlaştı! Trabzonspor Fatih Tekke ile anlaştı! 01:20
Solskjaer: Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir! Solskjaer: Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir! 01:20
Beşiktaş evinde ağır yara aldı! Beşiktaş evinde ağır yara aldı! 01:20
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:20
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı! Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı! 01:20
Trabzonspor'da Güneş kararı! Trabzonspor'da Güneş kararı! 01:20
Daha Eski
Ezeli rakipler dünya devlerini solladı! Ezeli rakipler dünya devlerini solladı! 01:20
Mourinho'dan Szymanski'ye uyarı! Mourinho'dan Szymanski'ye uyarı! 01:20
Serdar Dursun'dan flaş Fatih Tekke itirafı! Serdar Dursun'dan flaş Fatih Tekke itirafı! 01:20
Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor Mourinho istedi Okan Buruk kapıyor 01:20
Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya geldi! Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya geldi! 01:20
Kartal'a 10 numara İspanyol! Kartal'a 10 numara İspanyol! 01:20