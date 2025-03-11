Güneş yüzünü gösterdi, yaz havası kapıda! Sıcaklıklar ne kadar yükselecek? (11 Mart hava durumu)

İstanbul ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek. Parçalı ve az bulutlu havayla birlikte güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremi sürmeden dışarı çıkılmamasını tavsiye eden uzmanlar, sıcaklıkların bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirtti.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 MART HAVA DURUMU
Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
KIRKLARELİ °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 8°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C: Az bulutlu ve açık
HATAY 8°C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 12°C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu