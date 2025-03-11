Güneş yüzünü gösterdi, yaz havası kapıda! Sıcaklıklar ne kadar yükselecek? (11 Mart hava durumu)

İstanbul ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, önümüzdeki günlerde artmaya devam edecek. Parçalı ve az bulutlu havayla birlikte güneşin zararlı ışınlarından korunmak için güneş kremi sürmeden dışarı çıkılmamasını tavsiye eden uzmanlar, sıcaklıkların bir süre daha mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin beklendiğini belirtti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 MART HAVA DURUMU

Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELİ °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C: Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu