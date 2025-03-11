Bayram ikramiyesi ne kadar 2025? Zamlı emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu? Ne zaman yatacak?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce olmak üzere 2 kez alınan emekli bayram ikramiyeleri için beklenen haber AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Emekli aylığı alanların yanı sıra dul ve yetim maaşı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara da yatırılan bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU?

AK Parti, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını içeren, 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin 18 maddeden oluştuğunu ve teklifle kamu zararının önlenmesi, haksız kazanç ve rekabetin engellenmesine ilişkin düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Abdullah Güler, "Kanun teklifimiz ile 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinde; olimpik, paralimpik ve deflampik sporcuların yetiştirilmesi için beslenme, barınma, yol giderleri ve sporculara sağlanacak harçlık desteğini düzenleyen 216/A maddesinin 2'nci fıkrasının; Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmesi ile ortaya çıkan hukuki boşluğun doldurması amacıyla 1'nci maddemizi düzenliyoruz. Yaklaşık 8 bin civarındaki sporcumuz bu desteklerle beraber faaliyetlerini devam ettirecekler" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart - 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Emekli bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önceki hafta, 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bayram ikramiyelerinin hesaplara geçip geçmediği, SGK tarafından uygulamaya alınan e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi üzerinden sorgulanabiliyor. Ayrıca emekli maaşının yattığı bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla da öğrenilebiliyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor. Emekli bayram ikramiyesinden hak sahibi olan dul ve yetimler de hak sahipliği oranında faydalanıyor.

DOĞUM YARDIMINA KANUNİ ALTYAPI

Kanun teklifi ile ayrıca 'Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapıldığını ifade eden Güler, vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin, lisans devir sürecini engelleyen sürenin 1 yıl ile sınırlandırılmasını önerdiklerini aktardı. Güler, halihazırda uygulanan doğum yardımı tutarlarının da arttırıldığını vurgulayarak, "Tutarın arttırılması ile ailelerimizin mali yükünü hafifletmek ve doğurganlık oranını yükseltmek amacıyla çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici destek sağlanacak olan düzenlemeyi teklifimizde öneriyoruz. Ülkemizdeki doğurganlık oranının düşmesi nedeniyle çocuk sayısını artırma noktasındaki desteklerimiz 1 Ocak 2025 tarihinde başlamıştı. 1'inci çocuk için 5 bin TL, 2'nci çocuk için 5 yıl süreyle 1500 TL ve 3'üncü çocuk ve sonrası için ise 5 yıl süreyle 5 bin lira ödemeleri başlamıştı. Burada da Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde yapılan bu çalışmaların kanuni altyapısını hazırlamış oluyoruz. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye tutarını, yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkartıyoruz. Yaklaşık 16,5 milyon emeklimiz faydalanacak" diye konuştu.