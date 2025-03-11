  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Mart

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Mart

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 78,14 olarak ölçüldü. İşte 11 Mart Salı 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 11 Mart

BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 MART | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 57,27 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94.71 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 11 Mart Salı günü yüzde 78,14 olarak ölçüldü.

💦11 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

11 Mart Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,14 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %87,29

🚿 Darlık Barajı: %76,03

🚿 Elmalı Barajı: %94,71

🚿 Terkos Barajı: %80,07

🚿 Alibey Barajı: %64,96

🚿 Büyükçekmece Barajı: %74,37

🚿 Sazlıdere Barajı: %57,27

🚿 Istrancalar Barajı: %78,02

🚿 Kazandere Barajı: %83,09

🚿 Pabuçdere Barajı: %82,25

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta?
YPG teslim oldu "teröristan" isteyen İsrail kaybetti! Derin Amerika, CIA ve MOSSAD Suriye'de tokat yedi... Ankara kantonculuk oynatmadı
"Sahada yabancı bir hakem olsa..."
Kimse yerini dolduramadı! Geri dönüş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da flaş gelişme! Fatih Tekke... Fırtına'da flaş gelişme! Fatih Tekke... 10:28
İşte Günay'ın hakeme söyledikleri İşte Günay'ın hakeme söyledikleri 10:05
Kostic büyülemiş Kostic büyülemiş 09:57
Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı Mertens neden oynamıyor? Gerçek ortaya çıktı 09:05
"Sahada yabancı bir hakem olsa..." "Sahada yabancı bir hakem olsa..." 08:44
Bugünkü maçlar 11 Mart Salı 2025 Bugünkü maçlar 11 Mart Salı 2025 08:37
Daha Eski
Trabzonspor Fatih Tekke ile anlaştı! Trabzonspor Fatih Tekke ile anlaştı! 01:20
Solskjaer: Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir! Solskjaer: Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir! 01:20
Beşiktaş evinde ağır yara aldı! Beşiktaş evinde ağır yara aldı! 01:20
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:20
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı! Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı! 01:20
Trabzonspor'da Güneş kararı! Trabzonspor'da Güneş kararı! 01:20