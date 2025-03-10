Twitter (X) çöktü mü? X neden çöktü? Ne zaman düzelecek? | Twitter erişim sorunu...

10 Mart Pazartesi günü eski adıyla Twitter olan X uygulamasına girmek isteyen vatandaşlar, beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene hatasıyla karşılaşan kişiler, "Twitter (X) çöktü mü? X neden çötkü?" sorularını arama motorlarına yazmaya başladı. Twitter hakkında yaşanan bu gelişme gündem olurken, konunun ne olduğu ise merak ediliyor. Peki, Twitter (X) neden açılmıyor? Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte cevabı...

TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

10 Mart Pazartesi günü öğlen saatlerinde Twitter'a girmeyi deneyen vatandaşlar, "Bir sorun oluştu. Yüklemeyi yeniden dene" uyarısıyla karşılaştı.

Konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, uygulamaya giren kişiler, "Twitter çöktü mü?" sorusunu araştırmaya başladı.

TWITTER (X) NE ZAMAN DÜZELECEK?

10 Mart Pazartesi günü Twitter'da (X) öğlen saatlerinde ve 16.00 ve 18.00 sıralarında yaşanmaya devam eden erişim sorununun ne zaman düzeleceği belirsizliğini koruyor.