  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Twitter (X) çöktü mü? X neden çöktü? Ne zaman düzelecek? | Twitter erişim sorunu...

Twitter (X) çöktü mü? X neden çöktü? Ne zaman düzelecek? | Twitter erişim sorunu...

Dünya çapında, milyonlarca kişinin kullandığı uygulama hakkında birçok gelişme yaşanırken, "Twitter (X) çöktü mü?" sorusu arama motorlarında gündem oldu. Uygulamaya girmekte zorlanan vatandaşlar, sorunu incelemeyi sürdürüyor. Peki, 10 Mart Twitter (X) çöktü mü? X neden çötkü? Ne zaman düzelecek? İşte Twitter sorunu hakkında öne çıkan detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 18:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Twitter (X) çöktü mü? X neden çöktü? Ne zaman düzelecek? | Twitter erişim sorunu...

10 Mart Pazartesi günü eski adıyla Twitter olan X uygulamasına girmek isteyen vatandaşlar, beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene hatasıyla karşılaşan kişiler, "Twitter (X) çöktü mü? X neden çötkü?" sorularını arama motorlarına yazmaya başladı. Twitter hakkında yaşanan bu gelişme gündem olurken, konunun ne olduğu ise merak ediliyor. Peki, Twitter (X) neden açılmıyor? Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte cevabı...

TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

10 Mart Pazartesi günü öğlen saatlerinde Twitter'a girmeyi deneyen vatandaşlar, "Bir sorun oluştu. Yüklemeyi yeniden dene" uyarısıyla karşılaştı.

Konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, uygulamaya giren kişiler, "Twitter çöktü mü?" sorusunu araştırmaya başladı.

TWITTER (X) NE ZAMAN DÜZELECEK?

10 Mart Pazartesi günü Twitter'da (X) öğlen saatlerinde ve 16.00 ve 18.00 sıralarında yaşanmaya devam eden erişim sorununun ne zaman düzeleceği belirsizliğini koruyor.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Trabzonspor'da Güneş kararı!
DİĞER
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU! 2025 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman?
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Mourinho'dan Szymanski'ye uyarı!
F.Bahçe'ye 10 Milyon Euro'luk piyango!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı detayları Beşiktaş-Gaziantep FK maçı detayları 18:09
Amedspor 90+'da kazandı! Amedspor 90+'da kazandı! 18:06
Boluspor 3 puanı tek golle aldı! Boluspor 3 puanı tek golle aldı! 18:03
Serdar Dursun'dan flaş Fatih Tekke itirafı! Serdar Dursun'dan flaş Fatih Tekke itirafı! 17:49
Milli Takım hazırlık maçında ABD ile karşılaşacak Milli Takım hazırlık maçında ABD ile karşılaşacak 17:46
Onvo Antalyaspor Van de Streek ile nikah tazeledi! Onvo Antalyaspor Van de Streek ile nikah tazeledi! 17:35
Daha Eski
Ezeli rakipler dünya devlerini solladı! Ezeli rakipler dünya devlerini solladı! 16:22
Trabzonspor'da Güneş kararı! Trabzonspor'da Güneş kararı! 16:19
Kartal'a 10 numara İspanyol! Kartal'a 10 numara İspanyol! 16:01
Ankara'da kazanan Erzurumspor! Ankara'da kazanan Erzurumspor! 15:57
TFF'den yabancı hakem kararı! TFF'den yabancı hakem kararı! 15:16
12 isim doping cezası aldı 12 isim doping cezası aldı 15:03