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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 10 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 10 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 10 Mart 2025 tarihli 32837. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 10 Mart Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 07:06 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 07:06
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Resmi Gazete'de bugün! 10 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 10 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazetenin 8 Mart Cumartesi tarihli 32837. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 10 Mart Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

10 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2023/158, K: 2024/187 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/66, K: 2024/188 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/191, K: 2024/191 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2023/145, K: 2024/201 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2024/6, K: 2024/204 Sayılı Kararı

👉10 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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