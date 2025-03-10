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Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 10 Mart AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 10 Mart AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 10 Mart Pazartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 10 Mart 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 07:01 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 07:02
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Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 10 Mart AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 10 MART? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 10 Mart Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

10 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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