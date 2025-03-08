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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 8 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 8 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 8 Mart 2025 tarihli 32835. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 8 Mart Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 08:28
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Resmi Gazete'de bugün! 8 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Mart Cumartesi tarihli 32835. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Mart Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Kadının Güçlenmesi ile İlgili 2025/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

KARAR

–– İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar

👉8 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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