Resmi Gazete'de bugün! 8 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Mart Cumartesi tarihli 32835. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Mart Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Kadının Güçlenmesi ile İlgili 2025/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

KARAR

–– İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar

👉8 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri