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Haberler Haberler 9 Mart Diyarbakır teravih namazı saat kaçta? | Diyarbakır namaz vakitleri

9 Mart Diyarbakır teravih namazı saat kaçta? | Diyarbakır namaz vakitleri

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan teravih namazları, 9 Mart akşamı yatsı namazının ardından kılınmaya devam ediliyor. Müslümanlar tarafından eda edilecek ibadet öncesi namaz vakitlerini araştıran kişiler, hazırlıklarını yapmayı sürdürüyor. Özellikle Diyarbakır'da ikamet eden ve Ramazan ibadetlerini yapmaya hazırlanan kişiler, "9 Mart Diyarbakır teravih namazı saat kaçta?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. İşte Diyarbakır namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 00:56
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9 Mart Diyarbakır teravih namazı saat kaçta? | Diyarbakır namaz vakitleri

Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte ibadet hazırlıklarına başlayan Müslümanlar, teravih namazlarını eda etmeyi sürdürüyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı, Müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. İbadethanelerin dolup taşacağı ayda hazırlıklarını sürdüren kişiler, özellikle Diyarbakır'da teravih namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Peki, 9 Mart Diyarbakır teravih namazı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

9 MART DİYARBAKIR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

9 Mart Diyarbakır teravih namazı saat 19.42'de kılınacak. Yatsı namazının ardından camilerde eda edilecek bu ibadet, bir ay boyunca devam edecek. Cemaatle birlikte kılınan teravih namazı, Diyarbakır'da bazı camilerde hatimli olarak eda edilecek.

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TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı yirmi rekât olarak kılınır. İki rekât ya da dört rekât eda edildikten sonra selam verilir. Her dört rekât sonunda tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât getirilmesi önerilir.

Diyanet tarafından paylaşılan cevaba göre; Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan ayı ile özdeşleşen teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır. Sünnet bir ibadet olan teravih, camilerde cemaatle birlikte ya da tek başına eda edilebilir. Peki, teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı toplam 20 rekâttır. Bu rekâtlar 2'şer veya 4'er olarak kılınabilir. İbadete başlamadan önce, "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya" şeklinde niyet edilerek, iftitah tekbiri alınır. İlk rekâtta sübhaneke, Fatiha ve zammı sure okunarak rükû ve secde edilir. İkinci rekâtta da tekrar Fatiha ve bir sure okunur ve tahiyyata oturulur. İki rekât teravih namazlarında tahiyyat, salli-barik ve rabbena duaları okunarak selam verilir.

Dört rekât teravih namazlarında ise ilk oturuşta tahiyyat ve sall-barik duaları okunarak üçüncü rekâta kalkılır. Bu rekâtta tekrar sübhaneke okunarak euzu besmele çekilir. Fatiha ve zammı sure okunduktan sonra dördüncü rekâta geçilir. Son rekâtta Fatiha ve zammı sure okunur ve son oturuşta tahiyyat, salli-barik ve rabbena duaları okunarak selam verilir.

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Teravih namazı farz değildir. Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamaya göre, "Teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rek'at kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir." ifadeleri kullanıldı.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazı yatsı namazının ardından kılınır. Fecre kadar geçen sürede eda edilen bu ibadeti vitirden sonra kılmak câizdir. Ancak, camilerde eda edilen teravih namazları genellikle vitir namazından önce kılınmaktadır.

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