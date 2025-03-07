Tarih belli oldu: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı heyecanı yaklaşırken, milyonlarca emekli ve hak sahibi için bayram ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. 29 Mart'ta kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri gerçekleştirilecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra; dul ve yetim maaşı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi de bu ödemelerden yararlanabilecek. İkramiye miktarı ve ödeme takvimiyle ilgili detaylar belli olurken, vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri için kritik tarih yaklaşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi için artış yönünde çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. 10 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantıda yeni düzenlemelerin netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltilen emekli bayram ikramiyesi, bu yıl 4 bin lira seviyelerine çıkabilir. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmezken, emeklilerin merakla beklediği bu düzenleme, ekonomik şartlar göz önüne alınarak değerlendirilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. 2024'te ikramiyeler, bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılmıştı. 2025 yılı için ise emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerinin 24-28 Mart haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Emekliler, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ikramiyelerini hesaplarında görebilecekler. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödemelerin kesin tarihleri ve detayları yetkililer tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.