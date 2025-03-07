Şanlıurfa ezan vakitleri 8 Mart 2025 | Şanlıurfa sahur, iftar saati | İMSAKİYE

ŞANLIURFA EZAN VAKİTLERİ 8 MART 2025 | Ramazan ayının getirdiği maneviyatla huzurun doruklara ulaştığı bu mübarek günlerde, oruç tutan Şanlıurfa halkı, iftar ve sahur saatleri için araştırma yapıyor. Müslüman ve âkil-bâliğ kişilere farz kılınan oruç ibadeti, aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini de vurgular. İslam'ın 5 temel şartı arasında yer alan bu ibadeti idrak etmek isteyen Müslümanlar için Şanlıurfa 8 Mart imsakiye bilgileri, iftar, sahur ve ezan saatlerini derledik.

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ŞANLIURFA EZAN VAKİTLERİ 8 MART 2025

8 Mart 2025 Şanlıurfa sahur vakti: 05.20

8 Mart 2025 Şanlıurfa iftar vakti: 18.32

ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

İslam'da oruç ibadeti, Allah katında büyük bir sevaba sahiptir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde orucun manevi değeri ve müminlere sağladığı kazançlar birçok kez vurgulanmıştır. Oruç tutmak, mümin için Allah katında eşsiz bir sevap kapısıdır. Hem dünya hem ahiret saadeti sağlayan bu ibadet, kul ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşturur ve cennet nimetlerine erişmeye vesile olur. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

"Ademoğlunun bütün amelleri kendisi içindir; fakat oruç böyle değildir. Oruç benim içindir ve onun mükâfatını bizzat ben vereceğim."

(Buhari, Savm, 9) Bu hadis, orucun Allah katında diğer ibadetlerden farklı bir yere sahip olduğunu ve doğrudan Allah tarafından ödüllendirileceğini göstermektedir.

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Savm, 6; Müslim, Sıyam, 166) Bu hadis, samimiyetle tutulan orucun günahlara kefaret olduğunu müjdelemektedir.

Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:

"Cennette Reyyan adında bir kapı vardır. Oradan sadece oruç tutanlar girecek. Onlar girdikten sonra kapı kapanacak ve başka hiç kimse giremeyecektir." (Buhari, Savm, 4; Müslim, Sıyam, 166) Reyyan Kapısı sadece oruç tutanlara mahsus özel bir cennet kapısıdır.

Oruç, kişinin sabrını ve iradesini güçlendirir. Allah sabredenlerin büyük ecirle mükâfatlandırılacağını vaat etmiştir: "Şüphesiz sabredenlere, mükâfatları hesapsız olarak verilecektir." (Zümer Suresi, 10)

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurmuştur: "Oruç ve Kur'an, kıyamet gününde kul için şefaat eder. Oruç der ki: 'Ey Rabbim! Ben onu yemeden ve içmeden alıkoydum, benim için ona şefaat et.' Kur'an da der ki: 'Ben onu gece uykusundan alıkoydum, benim için ona şefaat et.' Böylece ikisi de şefaat eder." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/174)

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ORUÇ TUTMAK NEDEN FARZDIR?

İslam dininde oruç tutmak, Allah'ın emri olan beş temel ibadetten (İslam'ın beş şartından) biridir. Bu nedenle farz kılınmıştır. Oruç tutmanın farz oluşunun sebepleri hem dini hem de ahlaki ve sosyal boyutlara sahiptir. Oruç tutmanın farz olmasının temel nedeni, Allah'ın emri olmasıdır. Ancak bunun yanında manevi, ahlaki, sosyal ve sağlık boyutları da bulunmaktadır. Oruç, Allah'a itaatin bir göstergesi ve kulun kendini arındırması için büyük bir fırsattır.

Oruç tutmanın farz olduğu doğrudan Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 183. ayetinde belirtilmiştir: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız."

Bu ayette Allah, orucun sadece İslam ümmetine değil, geçmiş ümmetlere de farz kılındığını belirterek oruç ibadetinin önemini vurgulamaktadır.

Hz. Muhammed (S.A.V), orucun İslam'ın temel ibadetlerinden biri olduğunu bizzat öğretmiş ve yaşamıyla da bunu göstermiştir. Ramazan ayının oruçla geçirilmesi gerektiğini vurgulamış, "İslam beş esas üzerine bina edilmiştir" hadisinde orucu beş şart arasında saymıştır.

Oruç, kişinin nefsini terbiye etmesine, sabır göstermesine ve Allah'a daha yakın hissetmesine vesile olur. Aç kalmak sadece fiziksel bir durum değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma aracıdır. Ayette geçen "sakınma" (takva) ifadesi, kişinin manevi olarak Allah'a yaklaşmasını ve kötülüklerden kaçınmasını ifade eder.

Oruç, bireyler arasında empati kurulmasına da vesile olur. Açlık çeken insanların halinden anlamayı sağlar. Bu, toplumda dayanışmayı güçlendirir ve yardımlaşma duygusunu pekiştirir.

Modern tıp da düzenli aralıklarla aç kalmanın bedene çeşitli faydalar sağladığını ortaya koymaktadır. Sindirim sisteminin dinlenmesi, toksinlerin atılması ve metabolizmanın dengelenmesi gibi faydalar da orucun hikmetlerinden biri olarak değerlendirilebilir.

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

🍬Ramazan Bayramı arifesi: 29 Mart Cumartesi

🍬Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart Pazar

🍬Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart Pazartesi

🍬Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan Salı

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.