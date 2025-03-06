  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 07:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'den Vlahovic bombası! Tadic ikna edecek
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Osimhen farkı! Olmasaydı ne olurdu?
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı'nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu
Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı!
Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 01:03
Liverpool'dan mucizevi galibiyet! Liverpool'dan mucizevi galibiyet! 01:03
B. Münih avantajı sağladı! B. Münih avantajı sağladı! 01:03
B. Münih avantajı sağladı! B. Münih avantajı sağladı! 01:02
10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 01:01
Liverpool'dan mucizevi galibiyet! Liverpool'dan mucizevi galibiyet! 01:00
Daha Eski
Tarnovanu G.Saray'a transfer olacak mı? Tarnovanu G.Saray'a transfer olacak mı? 00:40
Mourinho'dan Buruk sorusu için dikkat çeken yanıt! Mourinho'dan Buruk sorusu için dikkat çeken yanıt! 00:40
R. Madrid'den Arda için kiralama planı! R. Madrid'den Arda için kiralama planı! 00:40
Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü 00:40
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe... Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe... 00:40
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:40