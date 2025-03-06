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Haberler Haberler BAYRAM NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? - Ramazan Bayramı hangi gün? | DİYANET 2025 TAKVİM

BAYRAM NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? - Ramazan Bayramı hangi gün? | DİYANET 2025 TAKVİM

Ramazan Bayramı, İslam dünyasında Ramazan ayının bitiminden sonra kutlanan, yardımlaşma, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı önemli bir dini bayramdır. Her yıl, Ramazan ayının sonunda, oruçların açılmasıyla başlayan bu bayram, 3 gün süren neşeli bir kutlama ile sona erer. Bayram, yalnızca bir dini tören değil, aynı zamanda insanların bir araya gelerek aile bağlarını güçlendirdiği, dostlukları pekiştirdiği ve yardıma muhtaç insanlara el uzattığı bir zaman dilimidir. Peki, bayram ne zaman, ayın kaçında? Ramazan Bayramı hangi gün? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 15:54 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 15:54
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BAYRAM NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA? - Ramazan Bayramı hangi gün? | DİYANET 2025 TAKVİM

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025? | Hz. Muhammed'e ilk kez Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan mübarek Ramazan ayının sonunda kutlanan Ramazan Bayramı için araştırmalar başladı. 2024'te 10-11-12 Nisan tarihleri arasında eda edilen Ramazan Bayramı'nın bu yıl ne zaman eda edileceği merak ediliyor. Peki 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi tarihte? İşte 2025 dini günler takvimi...

BU YIL RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek. 29 Mart Cumartesi günü Ramazan Bayramı arifesi kabul edilirken, 3 gün sürecek olan bayram, 30 Mart - 1 - 2 Nisan tarihlerinde idrak edilecek.

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

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