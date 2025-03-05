Ramazan Bayramı arefe günü, Ramazan ayının son günü olmasının yanı sıra, manevi anlamı büyük bir gündür. Müslümanlar, o gün, bir yıllık oruç ibadetini tamamlayarak bayramı karşılamaya hazır hale gelirler. Arefe günü, aynı zamanda sevdiklerimize yakınlaşmak, vefalı bir şekilde büyüklerimizi hatırlamak ve küçükleri sevindirmek için ideal bir zamandır. İnsanlar, bayramın heyecanını içinde barındıran bu günde, gönüllerini arındırarak birbirlerine dua eder, geçmişte kaybettikleri yakınları için hayır işler. Toplumsal dayanışmanın güçlendiği, manevi bağların pekiştiği bu özel gün, aynı zamanda bayramın huzurlu ve neşeli atmosferini müjdeleyen bir hazırlık sürecidir. Arefe günü ne zaman 2025? Ramazan Bayramı arefe günü ayın kaçında, hangi gün? sorularının yanıtları haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 (1 Nisan dahil) sona erecek.

Ramazan Bayramı arefe günü 29 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı arefe günü bu sene 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ramazan Bayramı; arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gün resmi tatildir.

Ancak bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi durumunda arefe günü idari izin kapsamına alınabiliyor ve kamu çalışanları arefe günü tüm gün izinli oluyor.