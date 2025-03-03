Resmi Gazete'de bugün! 3 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Mart Pazartesi tarihli 32830. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Mart Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri