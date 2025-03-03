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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 3 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 3 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 3 Mart 2025 tarihli 32830. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 3 Mart Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 07:12 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 07:12
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Resmi Gazete'de bugün! 3 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Mart Pazartesi tarihli 32830. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Mart Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

3 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Pamukkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Piri Reis Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉3 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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