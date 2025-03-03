MART 2025 KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA! - Mart ayı kira artış oranı yüzde kaç? Enflasyona göre kira zammı hesaplama

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte Mart ayı kira zam oranı belli oldu. 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zam sınırının kaldırılmasının ardından kiracılar ve ev sahipleri, TÜFE rakamlarına göre kira zammı hesaplamasını merak ediyor. Peki Mart ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte 2025 Mart ayı enflasyona göre kira zammı hesaplama...

MART AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olurken yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 53,83 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 53,83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.