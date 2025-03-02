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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 2 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 2 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 2 Mart 2025 tarihli 32829. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 2 Mart Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 07:08 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 07:08
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Resmi Gazete'de bugün! 2 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 2 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Mart Pazar tarihli 32829. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Mart Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉2 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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