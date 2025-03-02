Resmi Gazete'de bugün! 2 Mart 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 2 MART | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Mart Pazar tarihli 32829. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Mart Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉2 MART 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri