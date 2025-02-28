  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI 28 Şubat: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 Şubat: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 28 Şubat Cuma 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI 28 Şubat: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Şubat Cuma 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

28 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 36,50 (Alış) - 36,53 (Satış)

EURO: 37,91 (Alış) - 37,99 (Satış)

STERLİN: 45,61 (Alış) - 48,84 (Satış)

1 DOLAR = 36,53 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉28 Şubat Cuma 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.376,07₺

Gram altın satış: 3.376,68₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.557,00₺

Çeyrek altın satış: 5.608,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 11.114,00₺

Yarım altın satış: 11.215,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 22.160,00₺

Tam altın satış: 22.338,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 22.668,00₺

Cumhuriyet altını satış: 23.010,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 22.756,00₺

Ata altın satış: 22.927,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Şubat Cuma günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek!
G.Saray'da rota Belçika hedef iki isim!
DİĞER
Tarihin en iyi 50 futbol kulübü logosu belli oldu! Süper Lig'den 2 takım listede...
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
G.Saray'a İlkay müjdesi!
Mourinho hangi maçlarda cezalı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho hangi maçlarda cezalı? Mourinho hangi maçlarda cezalı? 01:13
PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... 01:13
Buruk: Bizim için en büyük korku... Buruk: Bizim için en büyük korku... 01:13
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 01:13
G.Saray çeyrek finalde! G.Saray çeyrek finalde! 01:13
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! 01:13
Rangers'tan taraftarına Ramazan uyarısı! Rangers'tan taraftarına Ramazan uyarısı! 01:13
Ümraniye'de gol sesi yok! Ümraniye'de gol sesi yok! 01:13
Foti'den yabancı hakem sözleri! Foti'den yabancı hakem sözleri! 01:13
F.Bahçe çeyrek finalde! F.Bahçe çeyrek finalde! 01:13
Uğur Okulları İstanbulspor'a galibiyet yetmedi! Uğur Okulları İstanbulspor'a galibiyet yetmedi! 01:13