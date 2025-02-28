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Haberler Haberler BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, özel yetenekli öğrencilere eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) için bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak. BİLSEM sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 23:08 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 09:28
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BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesinden erişilebilir olacak. Adayların TC Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileri ile giriş yaparak öğrenebileceği sonuçlar, Zihinsel Performans Değerlendirme Testi, Görsel Algı Testi (resim yeteneği) ve Müzikal Yatkınlık Testi (müzik yeteneği) üzerinden açıklanacak. Sonuçlar için bekleyiş sürerken BİLSEM sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı haberimizde...

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları 1-2-3. sınıf öğrencileri için geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Genel Zihinsel Yetenek, Resim Yetenek ve Müzik Yetenek alanından sınava dahil olan öğrenciler, BİLSEM sonuçlarındaki taban puanlara göre okullara yerleştirilerek eğitime başlayacak.

BİLSEM sınav sonuçları 28 Şubat Cuma günü saat 09.00 itibariyle MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulacak.

2025 BİLSEM TAKVİMİ

21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BILSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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