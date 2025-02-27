  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek!
Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor!
DİĞER
Sabancılarda ikinci kez aynı olay! 60 yıl sonra tekrar aynı kaderi paylaştı!
İmralı'ya heyet gitti İstanbul'da çağrı bekleniyor! Öcalan PKK ve bileşenlerini lağvedecek mi? PYD, YPG ve Kandil'den son açıklamalar
F.Bahçe'den Kovacic bombası!
Vincic: Gerilim filmi gibiydi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilgileri Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilgileri 09:31
Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! 09:29
A. Efes ALBA Berlin'i ağırlayacak A. Efes ALBA Berlin'i ağırlayacak 09:15
Vincic: Gerilim filmi gibiydi! Vincic: Gerilim filmi gibiydi! 09:11
"Messi golü attı" "Messi golü attı" 08:52
Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 08:42
Daha Eski
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:42
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:42
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:42
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:38
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:30
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:29