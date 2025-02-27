  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 27 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 27 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 27 Şubat 2025 tarihli 32826. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 27 Şubat Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 27 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 27 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 27 Şubat Perşembe tarihli 32826. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Şubat Perşembe Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

27 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7540 Türkiye Adalet Akademisi Kanunu

7541 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7542 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 179)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9528)

–– Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2025/55)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/56, 57, 58, 59, 60)

YÖNETMELİKLER

–– İyilik Haftası Kutlama Yönetmeliği

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 54)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/5)

👉27 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor!
F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek!
DİĞER
Hayranlarını sevindiren haber! Jennifer Aniston ve Brad Pitt bir araya mı geliyor?
İmralı'ya heyet gitti İstanbul'da çağrı bekleniyor! Öcalan PKK ve bileşenlerini lağvedecek mi? PYD, YPG ve Kandil'den son açıklamalar
Vincic: Gerilim filmi gibiydi!
G.Saraylıların beklediği haber geldi! İlkay Gündoğan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilgileri Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı bilgileri 09:31
Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! 09:29
A. Efes ALBA Berlin'i ağırlayacak A. Efes ALBA Berlin'i ağırlayacak 09:15
Vincic: Gerilim filmi gibiydi! Vincic: Gerilim filmi gibiydi! 09:11
"Messi golü attı" "Messi golü attı" 08:52
Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 27 Şubat 2025 08:42
Daha Eski
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:42
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:42
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:42
Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! Arda'lı R. Madrid avantajı kaptı! 01:38
City Tottenham deplasmanında galip! City Tottenham deplasmanında galip! 01:30
Arsenal 1 puana razı! Arsenal 1 puana razı! 01:29