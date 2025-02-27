İzmir imsak vakti 2025 | İzmir sahur ve iftar vakitleri ne zaman?

İZMİR İMSAK VAKTİ 2025 | Müslüman aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. Oruç tutma hazırlıklarınında olan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle İzmir'de bu ibadeti idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar, 2025 İzmir imsak vakti için arama motorlarına bakmayı sürdürüyor. Peki, İzmir sahur ve iftar vakti 2025 ne zaman? İşte detaylar...

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HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Ramazan ayında hurma ile orucunu açmak isteyen vatandaşlar, "hurmanın faydaları nelerdir?" sorsunu arama motorlarına yazmaya devam ediyor. Hz Muhammed'in (s.a.v) iftarı hurma ile açtığı belirtilirken, Müslümanlar hurmanın faydalarını merak etmeyi sürdürüyor. İşte cevabı:

-Hurma; bakır, magnezyum, selenyum ve yüksek lif barındıran zengin bir besindir. -Sindirim sistemini düzenler. -Beyin fonksiyonlarını geliştirir. -Kemik yoğunluğunu arttırır. -Doğal tat verir. -Kilo kaybını destekler. -Kolesterolü düzenleyerek, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. -Bazı kronik hastalıkları engeller. -Antioksidan etkisi sayesinde vücudu dışarıdan gelen serbest radikallere karşı korur.

ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Oruç tutmanın faydaları oldukça fazladır. Diyanet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

İslam bilginleri, bütün hükümlerin insanların yararlarını gerçekleştirme amacına yönelik olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Allah'ın, yapılmasını istediği şeylerde kullar için çok büyük faydalar, yasakladığı şeylerde ise büyük zararlar bulunduğu inkar edilemez bir gerçektir.

İslamî öğretinin kendilerine yüklediği görev gereği İslam âlimleri çeşitli ibadetlerin yarar ve hikmetleri konusunda öteden beri kafa yormuş, bunların kişisel pratik yararlarından çok, insan nefsinin arındırılması ve yükseltilmesi yolunda fonksiyonel hâle getirilmesine çalışmışlardır. Bu bağlamda kulların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerin sağladığı bazı faydalar ya da hikmetler tespit edilebildiği gibi, bu faydaların veya gerçekleştirilmek istenen amaçların tamamının tespit edilemediği de bir hakikattir.

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Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takva- ya eriştirmektir. Bu bizzat Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı..." (Bakara, 2/183) şeklinde ifade edilmektedir. Oruç ibadeti kanaatkârlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü'nün "Kanaat bitmeyen bir hazinedir" (Beyhakî, "Zühd",2/88) sözü, müminin kulaklarında yankılanır. Nimetin kadri- ni bilen insan, Allah'a olan şükrünü artırır. Hırsın mahrumiyete, kanaatin rahmete vesile olduğunu anlar. Allah Resulü'nün "iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez" (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 5/331) müjdesi hayatında tezahür etmeye başlar.

Oruç ibadeti, insana iftar ve sahur ile, kılınan teravih namazlarıyla, diğer ibadetlerle hayata çekidüzen verme imkânı tanır. Oruç ayı olan Ramazan, kulun Rabbine iltica ederek, günahlarının bağışlanması için hayat yoluna yerleştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi, Kur'an üzerinde daha fazla düşünme imkânı yakalar. Ramazan'ın getirdiği bereketle insan, Kur'an'dan daha çok haz alır, onu daha derinden ve bilinçle dinleyip anlama imkânını elde eder. Oruç bedenin zekâtı olarak, vücutta birikmiş zararlı unsurların defi için metabolizmaya büyük bir imkân sağlar. İnsanın, vücudunu diğer canlı- lardan daha farklı olarak madde ve mananın sırlı ve ahenkli bir birleşimi olarak görmeye başladığı bu ayda vücutlar yenilenir, dimağlar parlar...

Allah Resulü'nün "Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız" (Taberani, Mu'cemu'l-Ev-sat, VIII, 174) sözünü teyit edercesine bedenlerimiz sağlık bulur. Ramazan orucu, ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerttikleri bir zaman dilimidir. Oruç, ansızın gelecek sıkıntılara karşı insanlara dayanıklı olmayı öğreten bir öğretmendir. Çocuklarımıza dinlerini, havasını teneffüs ederek, yaşayarak öğrenme ve yaşama fırsatı veren bir aydır Ramazan. Allah Resulü, inanıp karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı değerlendirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağını söylemiştir (Nesâî, "îman", 21). Aynı şekilde Allah Resulü, Sahabi Ka'b b. Ucre'ye hitaben, "Ey Ka'b! Namaz kişinin Müslüman oluşuna delildir. Oruç ise sağlam bir kalkandır. Sadaka vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları silip süpürür. Ey Ka'b! Haramla beslenerek teşekkül eden et ve kemiklere ancak ateşte olmak yaraşır." (Tirmizî,"Cum'a", 79) buyurmuştur. Orucun hikmetleri ile hükümlerini anlamak arasında sıkı bir bağ vardır. Oruç ibadetinin yerine getirilmesi ile ilgili kuralların bilinmesi, Allah Resulü'nün bize hikmet olarak bıraktığı sünnetine uygun oruçlar tutmamıza imkân tanıyacaktır.

ORUÇ BOZMANIN CEZASI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre oruç bozmanın cezası şudur:

Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/338-340).

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RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arifesini 29 Mart Cumartesi günü idrak edecek Müslümanlar, 2025 Ramazan Bayramı'nı ise 30 Mart Pazar günü kutlayacak. İbadet ve dualarla geçecek Ramazan Bayramı Takvimi bu tarihler arasında yaşanacak: