Tavuklu Patlıcan Tekeri tarifi | Tavuklu patlıcan tekeri malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Kıymanın, tavuğun dostu, yoğurdun yakışanı, biberin olmazsa olmazı patlıcanın soğan ve sarımsakla olan dillere destan arkadaşlığına ve ortaya çıkan nefis tariflere diyecek söz bulunamıyor. Bazıları tencerede bazıları fırında anlamlanan patlıcanlı tariflerden 'Tavuklu Patlıcan Tekeri' tarifini sizler için derledik.

Tavuklu Patlıcan Tekeri Tarifi Malzemeleri:

Ana Malzemeler:

2 adet büyük boy patlıcan

2 yemek kaşığı tuzlu su (patlıcanları bekletmek için)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (patlıcanları kızartmak için)

Tavuklu İç Harcı:

1 adet tavuk göğsü (küçük küpler halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan (küçük doğranmış)

1 adet kırmızı biber (küçük doğranmış)

1 adet yeşil biber (küçük doğranmış)

1 dis sarımsak (rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı: Patlıcanları Hazırlayın:

Patlıcanları uzun şeritler halinde ince dilimler halinde kesin.

Acısının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika bekletin.

Patlıcanlar kurulayın ve az yağda kızartın veya fırında 200 derecede 15 dakika hafif yumuşayana kadar pişirin.

Tavuklu İç Harcı Hazırlayın:

Tavaya sıvı yağı alın, doğranmış soğan ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Küçük doğranmış tavuklar ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Biberleri, sarımsağı ekleyip karıştırın.

Salçayı ekleyin, baharatları ilave edin ve sıcak suyu ekleyerek 5 dakika kadar pişirin.

Patlıcanları Şekillendirin:

iki patlıcan dilimini artı (+) şeklinde üst üste koyun.

Ortasına tavuklu harçtan koyun ve patlıcan dilimlerini bohça gibi kapatın.

Katlanan tarafı alta gelecek sekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Fırında Pişirme:

Üzerine biraz tereyağı gezdirin.

180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Servis:

Sıcak servis edin, üzerine susam veya çörek otu serperek lezzetlendirebilirsiniz

Yanında yoğurt veya domates sos ile servis edebilirsiniz.