Resmi Gazete'de bugün! 25 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 25 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 25 Şubat Salı tarihli 32824. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Şubat Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

25 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9526)

YÖNETMELİKLER

–– Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/02/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30144] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 11 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

👉25 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri