  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kolonya koklamak, sürmek orucu bozar mı DİYANET?

KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kolonya koklamak, sürmek orucu bozar mı DİYANET?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'Kolonya kullanmak orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 09:11 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 09:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken kolonya koklamak, sürmek orucu bozar mı DİYANET?

KOLONYA KULLANMAK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN KOLONYA SÜRMEK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanet'in direkt olarak oruçluyken kolonya sürmeye ilişkin bir açıklaması bulunmamaktadır. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre, yemek, içmek ve cinsî münasebete ek olarak, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey hadislerde bulunmamaktadır. İlaveten; yıkanmak, ağza su almak, diş fırçalamak (misvak kullanmak), sürme çekmek, yağlanmak, parfüm ya da deodorant kullanmak gibi birçok gündelik rutinin de orucu bozmayacağı hadislerde yer almaktadır.

"Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar. Üzerinize bunlardan sürdükten sonra, onların etkisi devam ederken namaz kılmanızda ise bir sakınca yoktur."

Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise Nihat Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri zevklere karşı dikkatli olmaktır. Kokulu sabunla yıkayınca problem değildir. Aşırı aşırı koklamak iyi değildir."

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor!
Çakar'dan flaş Vincic yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."
DİĞER
Son dakika haberi: Dünya devleri derbiyi tribünden izledi! Yıldız futbolcular için rapor tuttu...
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet...
Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincic'e verilen ücret ortaya çıktı! Vincic'e verilen ücret ortaya çıktı! 09:15
Çakar'dan flaş Vincic yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..." Çakar'dan flaş Vincic yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..." 09:11
Usta yazardan flaş derbi eleştirisi! Usta yazardan flaş derbi eleştirisi! 09:01
Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025 08:18
Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi 01:05
Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi 01:01
Daha Eski
G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... 00:50
Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." 00:50
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama 00:50
Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! 00:50
Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! 00:50
Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." 00:50