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Haberler Haberler DİŞİN ARASINDA KALAN YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken ağızdaki yemek artıklarını yutmak orucu bozar mı DİYANET?

DİŞİN ARASINDA KALAN YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken ağızdaki yemek artıklarını yutmak orucu bozar mı DİYANET?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'Dişin arasında kalan yemek orucu bozar mı? Oruçluyken ağızdaki yemek artıklarını yutmak orucu bozar mı DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 10:55 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 10:55
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DİŞİN ARASINDA KALAN YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken ağızdaki yemek artıklarını yutmak orucu bozar mı DİYANET?

DİŞİN ARASINDA KALAN YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki diş arasında kalan yemek orucu bozar mı? Oruçluyken ağızdaki yemek artıklarını yutmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN AĞIZDAKİ YEMEK ARTIKLARINI YUTMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

-Dişlerin arasında kalan nohut tanesinden küçük olan artığı yemek. Çünkü bu insanın tükürüğünü yutması kabilinden olur.Fakat dişlerin arasında kalan artık nohut büyüklüğünde olursa bu miktarı yutmak orucu bozduğu gibi, nohut tanesinden küçük bile olsa böyle bir artığı ağızdan çıkardıktan sonra geri yutmak orucu bozar.Ve sadece kaza gerektirir.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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