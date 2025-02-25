BİM aktüel kataloğu 25 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Baldo Pirinç 2,5 kg: 134,50 TL
Kuru Fasulye 1 kg: 49,75 TL
Yaprak Kırmızı Mercimek 1 kg: 36,50 TL
Nohut 1 kg: 39,75 TL
Basmati Pirinç Lezzet-i Efsane 2,5 kg: 145 TL
Yağlı Sele Siyah Zeytin 1000 g: 139 TL
Kornişon Turşu Tukaş 1650 g: 59,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Terzioğlu 1000 g: 239 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 229 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri Kaşpey 1000 g: 179 TL
Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir Aynes 900 g: 149 TL
Olgunlaştırılmış Klasik Peynir Aynes 600 g: 149 TL
Tereyağı Terzioğlu 1000 g: 309 TL
Yarım Yağlı Eritme Peyniri Taraklı 1000 g: 239 TL
Fındık Kremalı Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret Nestle 1927 12x28 g: 99 TL
Fındıklı Üzümlü Sütlü Çikolata Ülker 60 g: 34,50 TL
Badem ve Krokanlı Sütlü Çikolata Ülker 60 g: 34,50 TL
Meyve Bar Delly 35 g: 24,50 TL
Antep Fıstığı Kremalı Gofret Nutymax 3x44 g: 59 TL
Kakaolu Fındık Kreması Nutella 1 kg: 235 TL