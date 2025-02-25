  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 25 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

BİM aktüel kataloğu 25 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Bim aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Bim, gıda, kişisel bakım, kozmetik ve bebek ürünlerini uygun fiyatlarla alışverişseverlere sunuyor. Yoğurttan peynire, kuru baklagilden sıvı yağa, atıştırmalıktan bütün tavuğa her türlü ihtiyacınız, en ucuz fiyatlarla BİM'de sizi bekliyor. İşte 4 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 09:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİM aktüel kataloğu 25 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Baldo Pirinç 2,5 kg: 134,50 TL

Kuru Fasulye 1 kg: 49,75 TL

Yaprak Kırmızı Mercimek 1 kg: 36,50 TL

Nohut 1 kg: 39,75 TL

Basmati Pirinç Lezzet-i Efsane 2,5 kg: 145 TL

Yağlı Sele Siyah Zeytin 1000 g: 139 TL

Kornişon Turşu Tukaş 1650 g: 59,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri Terzioğlu 1000 g: 239 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 229 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri Kaşpey 1000 g: 179 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir Aynes 900 g: 149 TL

Olgunlaştırılmış Klasik Peynir Aynes 600 g: 149 TL

Tereyağı Terzioğlu 1000 g: 309 TL

Yarım Yağlı Eritme Peyniri Taraklı 1000 g: 239 TL

Fındık Kremalı Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret Nestle 1927 12x28 g: 99 TL

Fındıklı Üzümlü Sütlü Çikolata Ülker 60 g: 34,50 TL

Badem ve Krokanlı Sütlü Çikolata Ülker 60 g: 34,50 TL

Meyve Bar Delly 35 g: 24,50 TL

Antep Fıstığı Kremalı Gofret Nutymax 3x44 g: 59 TL

Kakaolu Fındık Kreması Nutella 1 kg: 235 TL

Usta yazardan flaş derbi eleştirisi!
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor!
DİĞER
Aradaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Çağla Şıkel'in gizemli sevgilisi bakın kim çıktı...
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
Çakar'dan flaş Vincic yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..."
G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincic'e verilen ücret ortaya çıktı! Vincic'e verilen ücret ortaya çıktı! 09:15
Çakar'dan flaş Vincic yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..." Çakar'dan flaş Vincic yorumu! "Sonuca etki etmedi ama..." 09:11
Usta yazardan flaş derbi eleştirisi! Usta yazardan flaş derbi eleştirisi! 09:01
Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 25 Şubat 2025 08:18
Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi 01:05
Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi Dış basından flaş derbi manşeti: Acı derbi 01:01
Daha Eski
G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... G.Saray'dan Mou'ya tepki! FIFA ve UEFA'ya şikayet... 00:50
Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." Mou'dan flaş açıklama! "Maymun gibi..." 00:50
F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama F.Bahçe'den derbi sonrası flaş açıklama 00:50
Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! Buruk'tan Mourinho'ya ağır sözler! 00:50
Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler! 00:50
Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." Buruk'tan Vincic isyanı! "Berabere bitirmek için..." 00:50