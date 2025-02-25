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Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 25 Şubat

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 25 Şubat

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 72,2 olarak ölçüldü. İşte 25 Şubat Salı 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 10:00
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BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 25 Şubat

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ŞUBAT | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 54,91 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,67 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 25 Şubat Salı günü yüzde 72,2 olarak ölçüldü.

💦25 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

25 Şubat Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 72,2 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 25 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %78,84

🚿 Darlık Barajı: %68,58

🚿 Elmalı Barajı: %88,46

🚿 Terkos Barajı: %74,61

🚿 Alibey Barajı: %61,5

🚿 Büyükçekmece Barajı: %69,41

🚿 Sazlıdere Barajı: %54,91

🚿 Istrancalar Barajı: %91,67

🚿 Kazandere Barajı: %79,13

🚿 Pabuçdere Barajı: %78,22

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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