2. CEMRE DÜŞME TARİHİ 2025 | Cemre suya düştü mü, 2. cemre ne zaman düşecek?

2. cemrenin düşeceği tarih, baharın gelmesini bekleyenler tarafından sorgulanıyor. Cemre; Birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Peki, Cemre suya düştü mü, 2. cemre ne zaman düşecek? İşte detaylar...

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

CEMRE SUYA DÜŞTÜ MÜ?

Halk takvimine göre ilk cemrenin düşmesiyle kışın etkisi azalmaya başlar ve baharın ilk adımları atılmış olur. Özellikle çiftçiler için cemre düşmesi, tarım ve hayvancılık açısından büyük bir öneme sahiptir.

Kış mevsiminin sonlarına yaklaşırken, halk arasında baharın habercisi olarak kabul edilen cemre düşme tarihleri merak konusu oldu. Yılda üç kez gerçekleşen bu doğa olayı, havanın ısınmaya başladığını gösteren önemli bir işaret olarak kabul edilir.

Her yıl olduğu gibi 2025'te de cemreler doğanın canlanmasını müjdeliyor. Soğuk havaların ardından toprağı ısıttığına inanılan ilk cemre 20 Şubat tarihinde havaya düştü. 2. cemre ise suya düşecek.

2. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemrenin havaya inmesinin ardından, 2. cemre suya 26 Şubat'ta düşecek.

İlk cemrenin ardından, doğal döngünün ikinci aşaması suya cemre inmesiyle gerçekleşecek. 2025 yılı için öngörülen tarih 26 Şubat olarak biliniyor.