  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 24 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 24 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 24 Şubat 2025 tarihli 32823. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 24 Şubat Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 24 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 24 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 24 Şubat Pazartesi tarihli 32823. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Şubat Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

24 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Düzce Üniversitesi Elektrikli Araçlar ve Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

👉24 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yüzyılın derbisi! İşte G.Saray - F.Bahçe maçı 11'leri
Buruk: Prime ihtiyacımız yok!
DİĞER
SON DAKİKA! Dev kulüplerin scoutları İstanbul'da! Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde o yıldızları izleyecekler...
AK Parti'de MKYK ve MYK'da köklü değişim! Usta isimler yorumladı! Serap Yazıcı Özbudun, Kürşad Zorlu...
Derbiye scout akını! İşte izlenecek isimler
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor! G.Saray genç yıldızı ile yollarını ayırıyor! 09:45
Beşiktaş kupada Antalyaspor'a konuk Beşiktaş kupada Antalyaspor'a konuk 09:45
Buruk: Prime ihtiyacımız yok! Buruk: Prime ihtiyacımız yok! 09:26
Galatasaray-Fenerbahçe maçı detayları Galatasaray-Fenerbahçe maçı detayları 09:24
Ersin Destanoğlu’ndan flaş ayrılık kararı! Ersin Destanoğlu’ndan flaş ayrılık kararı! 09:21
Trabzonsporlu yıldıza Alex benzetmesi! Trabzonsporlu yıldıza Alex benzetmesi! 08:54
Daha Eski
24 Şubat 2025 Bugün hangi maçlar var? 24 Şubat 2025 Bugün hangi maçlar var? 08:00
Vlahovic attı! Juve kazandı Vlahovic attı! Juve kazandı 00:50
PSG zirvede hata yapmadı! PSG zirvede hata yapmadı! 00:50
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibine şok! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibine şok! 00:50
12 Dev Adam İzlanda'da mağlup! 12 Dev Adam İzlanda'da mağlup! 00:50
Vlahovic attı! Juve kazandı Vlahovic attı! Juve kazandı 00:49