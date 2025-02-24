Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında? - MEB 2. DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

Okullarda her sene ara tatil uygulaması gerçekleştiriliyor. Böylece eğitim ve öğretim yılı içerisinde öğrenciler 1. dönem Kasım ara tatili ve 2. dönem Nisan ara tatili ile dinlenme fırsatı yakalıyor. Öğrenciler, dönemin ilk sınavlarından sonra hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük ara tatil yapıyor. Peki, nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında?

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.