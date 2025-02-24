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Haberler Haberler Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında? - MEB 2. DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında? - MEB 2. DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

Her dönem birer kez olmak üzere yılda 2 kez ara tatil yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının güncel takvimine göre belirlenen tatil tarihleri ni öğrenciler iple çekerken "Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında?" sorguları yapılıyor. MEB 2. dönem ara tatil tarihleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 23:21
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Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında? - MEB 2. DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

Okullarda her sene ara tatil uygulaması gerçekleştiriliyor. Böylece eğitim ve öğretim yılı içerisinde öğrenciler 1. dönem Kasım ara tatili ve 2. dönem Nisan ara tatili ile dinlenme fırsatı yakalıyor. Öğrenciler, dönemin ilk sınavlarından sonra hafta sonları ile birlikte toplamda 9 günlük ara tatil yapıyor. Peki, nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında?

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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