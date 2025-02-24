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Haberler Haberler DUDAK TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken dudak ve tırnak yemek orucu bozar mı DİYANET?

DUDAK TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken dudak ve tırnak yemek orucu bozar mı DİYANET?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'Dudak, tırnak yemek orucu bozar mı? Oruçluyken dudak ve tırnak yemek orucu bozar mı DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 16:04 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 16:07
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DUDAK TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken dudak ve tırnak yemek orucu bozar mı DİYANET?

DUDAK TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki tırnak yemek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak yemek orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN DUDAK VE TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçmişte tırnak yeme alışkanlığı için fetva yayınlamıştı. Diyanet'in fetvasına göre, Oruçluyken dudak yemek eğer istemsiz yapılan bir davranış ise ve dudak derisinden bir parça yutulmuyorsa oruç bozulmaz. Kaza gerektirmez. Ancak oruçluyken bilerek dudak yenirse ve susam tanesinden daha büyük bir parça yutulursa bu durumda oruç bozulur ve kaza yapmak gerekir. Tırnak yemek ve tırnağı yutmak orucu bozar. Diyanet'in fetvasında, "Oruçlu kimse tırnağını ve dudağından bir parça yutsa orucu bozulur. Ağzın içinde bir parça yutsa bozulmaz. Ağız bazen bedenin içi sayılır. Bunun için oruçla kimse, tükürüğünü yutarsa orucu bozulmaz" şeklinde aktarılıyor.

Abdest veya guslün geçerli olması için suyun, bedenin veya abdest organlarının yıkanması gereken kısmın her tarafına ulaşması gerekir. Yıkanması gereken yerlerde kuru yer kalırsa gusül ve abdest geçersiz olur. Abdest alacak veya gusledecek kimsenin bedeninde, suyun deriye ulaşmasını engelleyecek bir şey varsa önce onu gidermesi gerekir. (Müslim, Tahare, 31; Ebu Davut, Taharet, 99; Ali el-Kari, Fethu babi'l-İnaye, I, 31).

Bu itibarla, güzellik amacı ile tırnakların üzerine yapıştırılan yapay tırnaklar suyun kişinin kendi tırnağına ulaşmasına engel olacağı için gusül ve abdeste de engel olur.

Ancak tedavi amacı ile zorunlu olarak bedene takılan veya yapıştırılan kalıcı materyal ise suyun bedene ulaşmasına engel olsa bile, gusül ve abdeste engel olmaz. Böyle durumlarda takılan veya yapıştırılan şeyin üstünün yıkanması, bu da mümkün olmazsa üzerinin mesh edilmesi yeterlidir. Çıkarılıp takılabilen tırnakların ise abdest ve gusül için çıkartılıp altlarının yıkanması gerekir. Takma tırnak oruç tutmaya engel değildir. Zira yeme içme gibi bir işlem değildir.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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