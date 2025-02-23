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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 23 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 23 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 23 Şubat 2025 tarihli 32822. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 23 Şubat Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 07:50
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Resmi Gazete'de bugün! 23 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 23 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 23 Şubat Pazar tarihli 32822. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Şubat Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

23 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Gazi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Topkapı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/02/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30002] Sayılı Kararı

👉23 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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