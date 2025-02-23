  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem son dakika: AFAD, Kandilli deprem verileri (23 Şubat 2025)

Deprem son dakika: AFAD, Kandilli deprem verileri (23 Şubat 2025)

Deprem 23 Şubat Pazar | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 23 Şubat 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem son dakika: AFAD, Kandilli deprem verileri (23 Şubat 2025)

SON DAKİKA DEPREM 23 ŞUBAT | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 23 Şubat Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

23 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Mourinho'dan 100 sayfalık derbi planı!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da imzalar atıldı! Derbi öncesi milli yıldıza dev zam...
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım! Başkan Erdoğan'dan mesaj: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci!
F.Bahçe'nin kurası gündem oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:03
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 01:03
Barça liderlik koltuğuna oturdu! Barça liderlik koltuğuna oturdu! 01:02
Inter sahasında hata yapmadı! Inter sahasında hata yapmadı! 00:48
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:00
F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! F.Bahçe'nin kurası gündem oldu! 00:00
Daha Eski
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! 10 milyon Euro'ya gidiyor 00:00
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrılıyor! 00:00
Onvo Antalyaspor evinde kazandı! Onvo Antalyaspor evinde kazandı! 00:00
Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... Derbide kalede kim olacak? Muslera ve Günay... 00:00
"Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" "Geceyi aydınlatan havai fişek gibi" 00:00
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 00:00